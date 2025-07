Trivium sind augenscheinlich ein wenig pikiert davon, dass die gemeinsame Tour mit Bullet For My Valentine nicht wie geplant weitergeht.

Die gemeinsame Tournee von Trivium und Bullet For My Valentine kam als "match made in heaven" daher. Zusammen feiern die beiden Bands die zwanzigsten Jubiläen ihrer jeweiligen Durchbruchsalben ASCENDANCY sowie THE POISON. Derzeit befindet sich der Live-Doppelpack noch auf Konzertreise in Nordamerika. Danach ist — entgegen vorheriger Absprachen — offenbar Schluss, was Paolo Gregoletto zu ein paar verbalen Scharfschüssen bewogen hat. Denn eigentlich hatten Trivium und Bullet For My Valentine vor, gemeinsam noch weitere Kontinente — darunter Südamerika und Australien — ins Visier zu nehmen. Davon, dass dies nun doch nicht passiert, kündet ein Post von Matt Heafy und Co.…