Soulfly haben mit Warbringer-Bassist Chase Bryant einen vorübergehenden Ersatz für den ausgeschiedenen Mike Leon gefunden.

Soulfly starten in Kürze ihre „Spirit Animal“-Tour durch Europa. Ungünstigerweise hat sich der langjährige Bassist Mike Leon im April von der Cavalera-Sippe verabschiedet, um „weiterzuziehen und neue Möglichkeiten zu verfolgen.“ Leon ersetzte 2015 Tony Campos (Static-X). Inzwischen haben die Groove-Metaller zwar eine Aushilfe für die kommende Tournee gefunden, eine dauerhafte Nachfolge für Leon ist aber noch immer nicht bekannt. Groove-Bomben und Kollisionen Schlagzeuger Zyon Cavalera wird in Sachen Rhythmus bei den kommenden Auftritten von Warbringer-Bassist Chase Bryant unterstützt. Max Cavalera heißt ihn via Social Media offiziell willkommen: „Willkommen im Stamm, CHASE!“ Er fügt hinzu: „Chase spielt Bass für Soulfly auf…