Der Smart TV -Kanal Metal.Rocks hat expandiert. Ab sofort kann man dort rund um die Uhr musikbasierte Inhalte anschauen.

Der Smart TV-Sender "Metal.Rocks" erweitert sich. Jetzt ist der kostenlose Sender auch in Deutschland rund um die Uhr verfügbar. Der von UCM.ONE in Zusammenarbeit mit Plaion Pictures betriebene Sender expandiert nun in 16 europäische Länder sowie nach Ägypten, Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate. In Zeiten, in denen das Musikfernsehen weitgehend verschwunden ist, will Metal.Rocks wieder musikbasierte Inhalte auf die Fernseherbildschirme bringen. "Musikfernsehen spielte einst eine entscheidende Rolle dabei, Fans dabei zu helfen, neue Künstler zu entdecken und eine Verbindung zu ihren Lieblingsbands aufzubauen.", sagt Patrick Walch, Gründer von Metal.Rocks. Er wirb damit, dass Metal.Rocks ein Sender von Metal Fans…