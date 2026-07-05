The Dresden Dolls live in Utrecht

Zwei Jahre nach dem letzten Studioalbum sorgen Flotsam And Jetsam für Nachschub. Einige Live-Termine sind ebenfalls geplant.

Mit I AM THE WEAPON räumten Flotsam And Jetsam im September 2024 den Soundcheck-Sieg ab. Mit ihrem neuesten Werk wollen die US-Thrasher sicherlich ähnliche Erfolge feiern. RATS IN THE TEMPLE heißt das mittlerweile 16. Studioalbum, das am 28. August über Napalm Records erscheinen soll. Die Zusammenarbeit mit dem Label wurde vergangenen Herbst öffentlich gemacht. Lautstarkes Monster Thematisch ist die Platte geprägt von „düsteren Erzählungen von Tod, Missbrauch, Verrat und Krieg“. Es sei somit eine Einladung an „die Hörer in eine finstere Welt, die unserer eigenen gar nicht so fern ist“. Frontmann Eric „A.K.“ Knutson sagt darüber: „Diese Platte ist ein…