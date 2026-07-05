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The Dresden Dolls live in Wien 01.09.2026

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Künstler: The Dresden Dolls

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Tommy Clufetos nimmt Exklusion an Black Sabbaths 13 souverän
Tommy Clufetos mit Black Sabbath
Schlagzeuger Tommy Clufetos nimmt es rückblickend nicht persönlich, dass er nicht an Black Sabbaths letztem Studioalbum beteiligt war.
13 war das letzte Studiowerk von Black Sabbath. Eigentlich saß in dieser Zeit Tommy Clufetos stellvertretend für Bill Ward am Schlagzeug. Doch bei den Aufnahmen zum Album trommelte Brad Wilk (Ex-Rage Against The Machine, Ex-Audioslave). Im Interview mit Rocking With Jam Man gibt Clufetos nun an, dass die Entscheidung nicht von der Band gekommen sei, sondern von Produzent Rick Rubin. Nachtragend sei er deshalb nicht. The show must go on! „Ich glaube, Ozzy hat sogar klargestellt, dass er und die anderen Jungs wollten, dass ich auf dem Album spiele.“ Da Rick Rubin jedoch zuvor schon mit Rage Against The Machine…
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