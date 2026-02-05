Toggle menu

The Gems live in Lingen 21.03.2026

Künstler: The Gems

Vio-lence: Phil Demmel hat keine Alleingänge gemacht
Kerry King-Gitarrist Phil Demmel (hier beim Rock in Rio Festival 2022) war von der Slayer Reunion überrascht
Trotz zurückliegender Trennung zoffen sich Vio-lence: Phil Demmel und Sean Killian sind offenbar nicht im Guten auseinandergegangen.
Obwohl Gitarrist Phil Demmel bereits 2024 bei Vio-lence Ausstieg, herrscht nun dicke Luft zwischen ihm und Frontmann Sean Killian. Auslöser für den Streit war ein Interview vergangenen Dezember mit Robbs MetalWorks. In diesem bezeichnete letzterer seinen früheren Kollegen als „Egoisten“. Entzweite Band Ursache für den Vorwurf Killians sei demnach gewesen, dass Demmel diesen nach seinem Ausstieg bei Vio-lence von weiteren Aktivitäten mit der Band habe abhalten wollen. Killian kommentierte: „Das ist eine interne Angelegenheit zwischen ihm und mir. [...] Es begann, als er anfing, Interviews zu geben. Als Vio-Lence also beim Mystic Festival [Juni 2024 – Anm.d.A.] in Polen spielten,…
