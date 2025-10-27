Der einstige Kiss-Gitarrist Ace Frehley hat für immer die Augen geschlossen. Zuletzt hatte "Space Ace" lebenserhaltende Maßnahmen erhalten.

Die ganze Musikwelt trägt heute schwarz, denn eine wahre Legende des Rock ist von uns gegangen: Ace Frehley (aka The Spaceman aka Space Ace) lebt nicht mehr. Der frühere Kiss-Gitarrist ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Wie das Boulevard-Portal TMZ berichtet hatte, musste der Musiker bereits vor ein paar Wochen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er lebenserhaltende Maßnahmen erhielt, nachdem er eine Gehirnblutung erlitten hatte, als er in seinem Studio gestürzt war. Der ewige Rock-Soldat Die Familie von Ace Frehley bestätigte den Tod in einem Statement gegenüber dem Branchenblatt Variety. "Wir sind völlig am Boden zerstört, unsere Herzen sind gebrochen.…