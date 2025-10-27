Toggle menu

The Guilt live in Oberhausen 31.01.2026

Künstler: The Guilt

Couch: Francis Tobolsky (Wucan)
Francis Tobolsky
Auf unserer Couch erweist sich Wucan-Sängerin, Gitarristin, Flötistin und Theremin-Spielerin Francis Tobolsky als überaus reflektierte Persönlichkeit.
Das komplette Couch-Interview mit Francis Tobolsky findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? Francis Tobolsky: Vermutlich der, den ich jetzt habe. MH: Wolltest du schon mal deine Musik an den Nagel hängen und einen „richtigen“ Job ergreifen? FT: Ja, na klar! Aber Bands, die länger als zehn Jahre aktiven Musikmachens überleben, sind wie Kakerlaken und gegen alles gewappnet. Diese Leute haben alles gesehen! Wenn man so weit ist, muss man…
