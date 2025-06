Seit 2009 findet das Eindhoven Metal Meeting statt. Im Dezember 2025 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen.

Datum Das Eindhoven Metal Meeting findet am 12. und 13. Dezember 2025 statt. Veranstaltungsort NL-Eindhoven, Effenaar Adresse: Dommelstraat 2 5611 CK Eindhoven, Niederlande Eindhoven Metal Meeting Preise & Tickets Zwei-Tages-Tickets ab 120,- Euro könnt ihr hier erwerben. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Abrupt Demise Absu Alvader ...And Oceans Angstskrig Arsgoatia Batushka Coldborn Endseeker Endstille Fange Furia Gorgoroth Happy Days Hellbutcher High Parasite Hypocrisy Mörk Gryning Nargaroth Pessimist Plaguepreacher Sinister Tribulation Triptykon Warfield Running Order Weitere Informationen Wollt ihr mit dem Bus anreisen, ist dieser Link für die Planung…