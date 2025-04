Tracii Guns hat kürzlich etwas gesagt, das Skid Row-Bassist Rachel Bolan sauer aufstößt. Nun macht er sich in einem Interview Luft.

Skid Row -Bassist Rachel Bolan war jüngst zu Gast im Podcast ‘The Candid Mic With Fran Strine’, wo er sich über eine Äußerung von L.A. Guns-Gitarrist Tracii Guns echauffierte. Dieser wiederum hatte vor Kurzem einen Auftritt im ‘The Chuck Shute Podcast’, wo er über Skis Rows Widerwillen gegenüber einer Wiedervereinigung mit Sebastian Bach sprach. Geld versus Freundschaft Dazu meinte Guns: „Ich erwähne Skid Row und Sebastian ungern, weil ich die Jungs alle liebe. Ich liebe die Band – ich liebe sie zusammen, ich liebe sie einzeln. Aber für die Jungs in der Band ist Sebastian einfach nur einen Scheißkerl. Und…