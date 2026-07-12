Mit einem irreführenden Song ein One-Hit-Wonder landen — das war die größte Sorge von Evanescence-Sängerin Amy Lee.

Die Geschichte um ‘Bring Me To Life’, den Durchbruchs-Song von Evanescence, ist schon Tausende Male erzählt worden. Die Band um Amy Lee musste sich dem Willen ihres Labels beugen und einen Rapper in den Track integrieren, sonst hätte es keinen Plattenvertrag gegeben. Im Interview bei der kanadischen Radiosendung Q plauderte die Frontfrau mal wieder darüber, brachte aber auch eine große Sorge zur Sprache, die sie damals hatte. Mogelpackung? "Meine größte Angst war, dass wir als One-Hit-Wonder enden würden", beginnt die Evanescence-Songwriterin ihre Ausführungen, "dass die Leute diesen einen Song hören, der ganz anders war als alles, was wir sonst machen…