John Bush singt seit mehr als anderthalb Dekaden nicht mehr bei Anthrax, doch mit Scott Ian pflegt er noch immer ein gutes Verhältnis.

Wenn Musiker aus Bands ausscheiden, trennen sich beide Parteien häufig im Streit. Zwischen Anthrax, genauer Gitarrist Scott Ian, und dem früheren Sänger John Bush herrscht allerdings alles andere als dicke Luft. Wie Ersterer kürzlich gegenüber ‘Full Metal Jackie’ erklärte, habe es durchaus in der Vergangenheit Bestrebungen gegeben, mit Bush aufzutreten und gemeinsam Songs aus dessen Ära zu spielen. Letztlich ist das Vorhaben allerdings gescheitert. Doch kein Wiedersehen? „John und ich sind enge Freunde – schon ewig. Es gab schon vor Ewigkeiten Gerüchte darüber. Ich glaube, John hat schon sehr lange darüber nachgedacht, und ich vermute, es ging nur darum, den…