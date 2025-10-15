Lorna Shore-Frontmann Will Ramos und -Gitarrist Adam DeMicco im Exklusiv-Interview (Video).

Wenige Bands legen so einen rasanten Aufstieg hin wie die neuen Deathcore-Könige Lorna Shore. Frontmann Will Ramos und Gitarrist Adam DeMicco geben in einer Runde „Never Have I Ever“ mit METAL HAMMER Einblicke in das neue Album I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME, erzählen, wieso sie sich am Nürburgring wie zuhause fühlen, und teilen ihren Umgang zu den harten Seiten des Musikerlebens – inklusive Tipps. Ein Interview zum kommenden Album I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe. Die anschließende Tournee 2026 - präsentiert von METAL HAMMER - führt die Ausnahme-Band zurück auf die…