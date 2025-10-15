Es gibt eine feine Neuigkeit aus dem Lager von Judas Priest: Rob Halford und sein langjähriger Freund sind seit letztem Jahr unter der Haube.

Judas Priest-Frontmann Rob Halford hat eine erfreuliche Nachricht aus seinem Privatleben ausgeplaudert. Wie der 74-Jährige im Queer the Music-Podcast von Scissor Sisters-Sänger Jake Shears verraten hat, haben sich die Heavy Metal-Ikone und seine Lebengefährte Thomas schon vergangenes Jahr im Rahmen einer kleinen Zeremonie das Ja-Wort gegeben. Wird schon klappen "Wir haben draußen beim Kaktus von mir im Dezember vor einem Jahr oder so geheiratet", lässt Rob Halford wissen. Die beiden sind zwar bereits seit 35 Jahren ein Paar, jedoch haben sie die Hochzeit aufgeschoben, weil Thomas "aus dem Süden" stammt: "Er ist aus Alabama — und extrem konservativ. Also habe…