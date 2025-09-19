Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Knorkator, Wednesday 13, Die Apokalyptischen Reiter sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Die Apokalyptischen Reiter Baest 'Stormbringer' Bask 'Long Lost Light' Beyond The Black 'Break The Silence' The Dark Side Of The Moon 'Can't Catch Me Now' Dogma 'Be Free' From Ashes To New 'New Disease' Knorkator 'Evolution' Månegarm 'Rodhins hav' Nailed To Obscurity 'Generation Of The Void' Royal Sorrow 'Release Your Shadow' Signs Of The Swarm 'To Rid Myself Of Truth' Stoned Jesus 'Shadowland' Wednesday 13 'Rotting Away' Wings Of Steel 'We Rise'