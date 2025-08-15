Im Oktober 2025 kommen H.E.A.T., Formosa und Midnight Danger für zwölf Termine auf gemeinsame DACH-Tournee.

Die schwedische Hard-Rock-Institution H.E.A.T holt seit ihrer Gründung den Hard Rock der Achtziger Jahre erfolgreich in die Gegenwart! Mit ihrem achten Studioalbum WELCOME TO THE FUTURE, das im April 2025 über earMUSIC veröffentlicht wurde, legt die Band ihre eigene Messlatte erneut höher. Angetrieben von Kenny Leckremos kraftvollem Gesang und der für die Band typischen Mischung aus melodischen Hooks und moderner Energie markiert dieses Album einen neuen Höhepunkt in ihrer bereits explosiven Diskografie. Im Oktober 2025 sind sie live in 16 europäischen Städten zu erleben! METAL HAMMER präentiert: H.E.A.T. + Formosa + Midnight Danger 07.10. Dresden, Groovestation 08.10. Ulm, Roxy 09.10.…