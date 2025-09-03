Megadeth-Bassist James LoMenzo nahm in den Sozialen Medien dazu Stellung, dass seine Band nicht bei "Back To The Beginning" mitwirkte.

Wer beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath genau hingeschaut hat, dem könnte aufgefallen sein, dass zwar Ex-Megadeth-Bassist David Ellefson sowie mit Metallica, Slayer und Anthrax drei Bands der "Big Four" mit von der Partie waren, Dave Mustaine und Co. jedoch mit Abwesenheit glänzten. Ellefsons Nachfolger am Tieftöner, James LoMenzo, wurde nun in der Facebook-Gruppe Back To The Beginning - Black Sabbath's Final Concert darauf angesprochen. Auffällig, aber nicht kontrovers "Ich werde die Katze aus dem Sack lassen", eröffnet der Megadeth-Musiker. "Die Wahrheit der Angelegenheit ist: Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand gefragt hat, was okay ist. Nicht jeder…