Wie Matt Heafy mutmaßt, handelt es sich bei dem neuen Studiowerk "wohl" um das "beste Album aller Zeiten" aus dem Hause Trivium.

Trivium haben mit Alex Rüdinger (vormals bei Whitechapel) endlich ihren Wunschschlagzeuger hinter der Schießebude. Gitarrist und Sänger Matt Heafy hat in einem aktuellen Interview mit Rock Sound nun über das neue Album des Quartett aus Orlando, Florida gesprochen. Dabei stellte sich heraus: Der 40-Jährige hält ziemlich von dem kommenden Longplayer. "Wir haben jetzt Rudi am Schlagzeug – jemanden, den wir schon vor zehn Jahren verpflichten wollten, was damals aber nicht geklappt hat. Große Vorschusslorbeeren In all den Jahren hat er uns erzählt, dass er sich jeden Tag gefragt hat, wie es wäre, in der Band zu sein, und dass er…