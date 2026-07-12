Das Museum Goslar eröffnet schon bald eine Sonderausstellung, die unter anderem mit dem Rockharz auf die Beine gestellt wurde.

Das Rockharz Open Air findet dieses Jahr vom 01. bis zum 04. Juli statt. Schon einen Monat zuvor, nämlich ab dem 6. Juni, widmet sich das Museum Goslar der Geschichte des Hard Rock und Metal. Die Sonderausstellung „Kaiser, Kult und Krach“ entstand in enger Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Rockharz und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm, das bis zum Jahresende andauert. Faszination Metal Am 6. Juni findet die große Eröffnungsfeier der Ausstellung auf der Museumsplaza, im Goslarer Museum und im Kulturmarktplatz statt. Dabei entführt die lokale Coverband OP3 auf eine musikalische Zeitreise in die Achtziger Jahre. Grundlage der Ausstellung ist „die…