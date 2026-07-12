Warkings haben ihren Kreuzritter verloren. Gitarrist Crusader hat die Reihen der Krieger verlassen, um sich anderen Dingen zu widmen.

Warkings müssen sich für künftige Schlachten schnellstens einen neuen Krieger an der Gitarre suchen, denn Crusader hat pünktlich zum Start der Festivalsaison seine Waffen niedergelegt. Das gab die Power Metal-Formation um Sänger Georg Neuhauser (Serenity) alias Tribun jüngst über die Sozialen Netzwerke bekannt. Im dazugehörigen Statement verkündet die Band im gewohnt episch-literarischem Stil: „Manchmal, selbst im ewigen Leben, finden Dinge ein Ende. Heute schließt sich ein Kapitel in der Saga der Warkings. Nach unzähligen Schlachten, die auf Festivals und Tourneen geschlagen wurden, legt der Kreuzritter sein Banner nieder und reitet einem anderen Schicksal entgegen.“ Starke Bande Die Trennung sei jedoch…