In der Titelgeschichte erinnert sich die Metal-Queen an die Anfänge, die von Erfolgen ebenso gezeichnet waren wie von Rückschlägen und Sexismus.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2026 ab dem 19.06.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Doro/Warlock Vor vier Dekaden trat Doro Pesch als erste Frau überhaupt beim legendären Monsters Of Rock Festival in Castle Donington auf und krönte damit die Karriere ihrer Band Warlock. Grund genug für Wegbegleiter Marc Halupczok, in die frühen Karrierejahre der heutigen Metal-Queen einzutauchen und die Geschichte von Warlock Revue passieren zu lassen. Obendrauf kredenzen wir euch eine 7“-Single mit exklusiven Versionen der Klassiker ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’. Deep Purple Nach vielen Phonern…