Seit Anfang dieses Jahres sorgt eine neue Band für Spekulationen: President. Inzwischen gibt es zumindest eine erste Single. Und Klarheit?

Teil eines Festivals zu sein, ohne auch nur ein einziges Lied veröffentlicht zu haben? President sind der Beweis, dass das funktioniert. Und genau damit hat die mysteriöse Truppe für Aufsehen gesorgt. Als im Februar die Bands für das diesjährige Download Festival in Großbritannien bekannt gegeben wurden, tauchte der Name President auf – eine Band, von der bis dato noch niemand gehört hatte. Weder lässt sich eine Historie finden, noch gibt es klare Anhaltspunkte zur Identität der Mitglieder. Alles, was es bisher gab: Bilder und Teaser in den sozialen Medien, eine eigene Website inklusive Merch-Shop und spärlicher Informationen sowie allerlei Spekulationen.…