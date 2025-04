Ultima Ratio Fest 2025 bringt Dark Tranquillity zurück auf ihren Heimatkontinent – bereit, die Hallen ein letztes Mal in Grund und Boden zu spielen!

Das Jahr 2025 wird mit einem epischen Knall enden, wenn die Melodic-Metal-Veteranen Dark Tranquillity gemeinsam mit Soen, Equilibrium und Iotunn ihre eindrucksvolle musikalische Magie über Europa entfesseln! In insgesamt 19 Shows in 10 Ländern habt ihr die Chance, dieses gewaltige Spektakel live zu erleben. Das Melodic Death Metal-Phänomen Dark Tranquillity verkündet mit seinem aktuellen Album ENDTIME SIGNALS eine Zeit der Ungewissheit. Die Schweden haben mit Klassikern wie THE GALLERY (1995), DAMAGE DONE (2002), FICTION (2007) und dem Grammy-prämierten Moment (2020) unauslöschliche Spuren hinterlassen – doch nun wagen sie den Blick über den Horizont hinaus. METAL HAMMER präsentiert: Ultima Ratio Tour Dark Tranquillity…