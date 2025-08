Burning Witches haben nicht nur eine neue Single veröffentlicht, auch das sechste Studioalbum soll bald erscheinen.

Nach THE DARK TOWER (2023) kündigen Burning Witches pünktlich zum zehnten Band-Jubiläum mit INQUISITION ihren sechsten Langspieler an. Veröffentlicht werden soll das Album am 22. August 2025 via Napalm Records. Mit ‘Mirror, Mirror’ und ‘The Spell Of The Skull’ wurden in den vergangenen Monaten bereits zwei Singles ausgekoppelt. Die dunkle Seite Diesen folgt nun die Titelnummer ‘Inquisition’. Darüber sagt die Band: „Wir freuen uns, euch diesen epischen, klassischen Heavy-Song voller Tiefe und okkulter Momente zu präsentieren, der direkt unter die Haut geht! Aus einer dunklen Zeit der Menschheit stammend, wurde dieser Song mit Respekt vor all dem Blut komponiert, das…