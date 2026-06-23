Den Eingang des Hellfest in Frankreich ziert nun ein sechs Meter großer Ozzy. Die Statue wurde am 18.6. enthüllt.

Das Hellfest in Frankreich enthüllte am Donnerstag, den 18. Juni eine sechs Meter hohe Statue von Ozzy Osbourne. Sie wird über das gesamte Wochenende den Eingang des Festivals zieren. Gemacht wurde die Skulptur von dem Künstler Phillippe Pasqua. Das Festival findet vom 18. bis zum 21.6. statt. Enthüllung ohne Sharon In einem Instagram-Beitrag teilte die Witwe des verstorbenen Ozzy Osbourne ein Video der Statue. Dazu schrieb sie: "Es tut mir leid, dass ich nicht auf dem Hellfest bei der Enthüllung von Ozzys Statue sein konnte. Unglücklicherweise hatte ich Anfang dieser Woche einen unerwarteten Ausflug ins Krankenhaus. Ein großes Dankeschön an…