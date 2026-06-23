Nicko McBrain, der legendäre Schlagzeuger von Iron Maiden, kommt mit "An Evening With Nicko McBrain" auf Spoken Word-Tournee.

Im Anschluss an die Ankündigung seiner Autobiografie ‘Hello Boys And Girls!’ geht Nicko McBrain, der legendäre Schlagzeuger von Iron Maiden, mit "An Evening With Nicko McBrain" auf Spoken Word-Tournee. Ab dem 26. Oktober 2026 macht der Musiker in Deutschland Station und präsentiert in Frankfurt, Köln, Berlin und München einen persönlichen Abend voller Geschichten, Erinnerungen und Einblicke aus einem außergewöhnlichen Leben im Zeichen des Rock. Die Tour verbindet humorvolle Erzählkunst, Publikumsinteraktion und autobiografische Momente aus einer Karriere, die Heavy Metal Geschichte geschrieben hat. Mit ‘Hello Boys And Girls!’ öffnet Nicko McBrain nun ein neues Kapitel. Die Autobiografie erscheint international am 22.…