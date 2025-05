Tracii Guns ist einer der Begründer von Guns N' Roses. Doch käme eine Rückkehr 40 Jahre nach seinem Ausstieg für ihn in Frage?

Guns N’ Roses feiern dieses Jahr 40. Band-Jubiläum. Gründungsmitglied Tracii Guns war seinerzeit nur kurz Teil der Band, bis er von Slash abgelöst wurde. In einem neuen Interview mit Dr. Music wurde der Gitarrist nun gefragt, ob er sich eine temporäre Rückkehr zu Axl Rose und Co. vorstellen könne – beispielsweise für eine Tournee. Tracii Guns antwortet ganz klar: „Ich denke schon. Ich glaube aber, es wäre musikalisch kurzzeitig etwas seltsam, weil Slash und ich dann wieder in der Highschool wären.“ Guns nimmt an, dass sich die beiden Lead-Gitarristen um die Soli und ihre jeweilige Rolle streiten würden. „Das würde…