Passend zum neuen Albumtitel THE SHIT OV GOD haben sich Behemoth etwas Spezielles an der Merch-Front ausgedacht: Toilettenpapier.

Gleich vorweg: Bei dieser Aktion handelte es sich um einen Aprilscherz. Dennoch war es – ob beabsichtigt oder nicht – ein cleverer Schachzug von Behemoth. Das neue Album THE SHIT OV GOD ist für den 9. Mai angekündigt. Die gleichnamige Single ist bereits Ende Januar erschienen und hat für allerlei Aufruhr in der christlichen Gemeinde gesorgt. Nichts Neues für Adam "Nergal" Darski und seine Kollegen - und auch gewollt. Erst kürzlich wurde mal wieder zu Protesten gegen die Black-Metaller aufgerufen. Der genaue Wortlaut der Schlagzeile lautete: „Katholiken protestieren gegen das Behemoth-Konzert in Breslau. ,Wir werden nicht zulassen, dass die Jahrhunderthalle…