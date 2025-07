Linkin Park werden beim diesjährigen Champions League-Finale in München aufspielen.

[Update 2.6.2025:] Seht hier die Videoaufzeichnung von Linkin Park live bei der Eröffnung des Chamions League-Finalspiels 2025: --- [Update 31.5.2025:] Erinnerung! Heute ist es soweit: Linkin Park werden das Champions-League-Finale in München rocken. Das ZDF beginnt seine Live-Übertragung des Fußballspiels bereits um 19:25 Uhr. Der Auftritt von Linkin Park beim Männerfußball-Finale soll nicht in der Halbzeit, sondern zu Beginn stattfinden! Für das Finale unterbrechen Linkin Park ihre Tour, um Hits wie ‚One Step Closer’ und ‚Papercut‘ sowie brandneue Songs zu präsentieren. Außerdem wird ein Remix von ‚Numb‘ erwartet – angereichert mit Stadiongeräuschen und Fan-Gesängen. —- [Update 16.4.2025:] Die Gerüchte (siehe…