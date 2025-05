Black Sabbath-Veteran Ozzy Osbourne drillt sich aktuell, um bei seinem Live-Abschied in Birmingham eine gute Figur zu machen.

Am 5. Juli 2025 verabschieden sich Ozzy Osbourne und Black Sabbath bekanntlich ein für alle Mal von der Live-Bühne -- mit einem finalen Konzert. Hierfür schwitzt der 76-Jährige derzeit aktiv. Wie der Brite bei SiriusXM im Gespräch mit Moderator Billy Morrison mitteilte, trimmt er sich für seinen großen Moment. Das Erwachen der Macht "Ich trainiere hart hierfür", berichtet Ozzy Osbourne. "Ich habe so etwas seit sieben Jahren nicht mehr gemacht. Da ich all diese Operationen durchgemacht habe, ist es wie, als ob ich wieder von null anfange." Des Weiteren informierte der Fledermausenthaupter noch darüber, wie er in Form kommen will. "Es…