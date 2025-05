Kapitolstürmer Jon Schaffer hat nach seiner Begnadigung durch Donald Trump erneut ein paar Einblicke in seine Gedanken gewährt.

Jon Schaffer hat kürzlich in einem Interview bereits gezeigt, dass er wenig aus seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gelernt hat (METAL HAMMER berichtete). Eines hat sich jedoch durch seine Zeit im Gefängnis verändert: Der Iced Earth-Mastermind hat seinen christlichen Glauben neu entdeckt, wie er nun im Gespräch bei Riffs From The Couch offenbart. "So brutal wie es im Gesamtbild war, war es das größte Geschenk meines Lebens, dies durchzumachen — nicht nur für die Sache, sondern weil es mich zu Christus geführt hat", ordnet Jon Schaffer die Geschehnisse ein. "Die Reise meines Leben war…