Vier Jahre nach der EP THE HUMMING MOUNTAIN melden sich Gaahls Wyrd diesen Sommer mit einem neuen Langspieler zurück.

Dass Gaahl einige musikalische Eisen im Feuer hat, ist hinlänglich bekannt. Erst vergangenes Jahr veröffentlichte der Norweger mit Trelldom das vierte Studioalbum BY THE SHADOWS…. Nun widmet er sich wieder Gaahls Wyrd. Nach dem 2019er-Debütalbum GASTIR – GHOSTS INEVENTED folgt nun BRAIDING THE STORIES. Der zweite Langspieler der Formation um Mastermind Gaahl soll am 6. Juni 2025 via Season Of Mist erscheinen und kann schon jetzt vorbestellt werden. Die weiße Hütte Gaahl selbst bezeichnet die Platte als „die Weiße Hütte“ und erklärt: „Ich wollte den Fokus auf das legen, wo Ole sich musikalisch am wohlsten fühlt. Auf diesem Album gibt…