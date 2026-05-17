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The Rumours live in München 22.05.2026

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Adresse:
Giesinger Bahnhof, München
Giesinger Bahnhofplatz 1
81539 München

Webseite: www.giesinger-bahnhof.de

Künstler: The Rumours

Ort: Giesinger Bahnhof, München

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Vicious Rumors-Drummer Larry Howe steigt komplett aus
Vicious Rumors live, 20.05.2011 München, Garage
Nach weiteren Konzertabsagen wegen Larry Howes politischer Einstellung räumt der Drummer nun offiziell seinen Posten bei Vicious Rumors.
Im Februar gaben Vicious Rumors bekannt, fortan ohne Schlagzeuger Larry Howe auf Tour zu gehen. Aufgrund von Howes „persönlichen politischen Ambitionen“ und „extremen Ansichten“ sagten einige Veranstalter Konzerte der Band ab. Vicious Rumors sahen sich gezwungen, einen Ersatzschlagzeuger zu engagieren, um weitere Absagen zu vermeiden. Bei der US-Tournee saß Larry Howe jedoch noch selbst an den Trommeln, was die Formation anschließend zu folgendem Statement veranlasste: „Vicious Rumors haben sich als Band über das vergiftete politische Klima unserer Zeit erhoben, das Beziehungen, Unternehmen und Bands zerstört hat. Larry Howe hat die Musik über alles andere gestellt. Sein Statement und sein Handeln…
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