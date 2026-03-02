Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Snouters live in Braunschweig 21.03.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Spunk, Braunschweig

Braunschweig

Künstler: The Snouters

Ort: Spunk, Braunschweig

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Braunschweig

teilen
mailen
teilen
Ken Susi erzählt, wie er bei All That Remains gelandet ist
Ken Susi (ehemals bei Unearth & As I Lay Dying) spielt jetzt bei All That Remains
Ken Susi und All That Remains haben eine gemeinsame Geschichte. Erst jetzt ist der Gitarrist jedoch fester Bestandteil der Besetzung.
Seitdem Jason Richardson im Juli 2025 seinen Ausstieg bei All That Remains verkündet hatte, war die Stelle des Lead-Gitarristen vakant – bis vor Kurzem. Nachdem er in der Vergangenheit bereits für einige Auftritte eingesprungen war, gehört Gitarrist Ken Susi mittlerweile zum Line-up der Metalcore-Formation. Immerhin stand Susi nach seinem Abgang bei As I Lay Dying im Herbst 2024 zur Verfügung. Wie alles begann Im Gespräch mit RichardMetalFan erzählt Ken Susi, wie es zu seinem offiziellen Einsteig bei All That Remains gekommen ist. Susi zufolge hat ihn Mike Martin (Rhythmusgitarrist) letztes Jahr gefragt, ob er ihn bei einigen Shows an der…
Weiterlesen
Zur Startseite