Die italienische Plattenfirma Frontiers Music, die sich insbesondere für Melodic-, Hard Rock und AOR starkmacht, feierte ein großes Geburtstagsfest.

Das komplette Interview mit Frontiers Music-Gründer, CEO und Präsident Serafino Perugino findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Du hast in deiner Ansprache zum Frontiers-Festabend gesagt, dass ihr 2.000 Alben in 30 Jahren veröffentlicht habt. Das macht im Schnitt 66,6 Platten pro Jahr. Wenn das keine metallische Hausnummer ist ... Serafino Perugino: Das war mir gar nicht bewusst! (lacht) Vielleicht will uns das Universum damit etwas mitteilen – auch wenn wir de facto sicher noch unter den vollmundigen 2.000…