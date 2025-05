Bassist Geezer Butler gesteht, dass er vor dem finalen Live-Konzert von Black Sabbath durchaus mit Muffensausen zu kämpfen hat.

Der Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath rückt immer näher — langsam aber stetig. Diese Erkenntnis ist mittlerweile auch bei Bassist Geezer Butler angekommen. Bei dem 75-Jährigen macht sich tatsächlich Lampenfieber bemerkbar — und zwar ziemlich deutlich. So klagt der Brite im Interview mit der Zeitung The Guardian über Herzklopfen und unruhige Nächte. Druck auf dem Kessel "Ich habe schon Herzrasen", offenbart der Black Sabbath-Musiker. "Fürwahr, ich hatte einen Albtraum vergangene Nacht. So träumte ich, dass alles schiefging auf der Bühne, und wir alle zu Staub zerfielen. Es ist wichtig, dass wir einen großartigen Eindruck hinterlassen, weil es schließlich das…