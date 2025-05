Gemeinsam mit Lidl (mit einer eigenen Festival-Filiale präsent) gibt es bei uns für Rock am Ring und Rock im Park jeweils 1×2 Tickets zu gewinnen.

Pünktlich zum 40. Jubiläum meldete das legendäre deutsche Festival ausverkauft. Noch nie zuvor waren so früh 90.000 Tickets für das Mega-Event am Nürburgring vergriffen. Wer dennoch im Jubiläumsjahr zum Nürburgring oder in den Volkspark Dutzendteich möchte, bekommt hier die Gelegenheit dazu. Alle Infos zu den Festivals könnt ihr hier erfahren. Gewinnt 3x2 Tickets für Rock am Ring 2025 und 3x2 Tickets für Rock im Park 2025, bereitgestellt von Lidl! Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld "RAR" oder "RIP" schreiben: TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen…