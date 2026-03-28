Woody Weatherman reflektiert diverse Besetzungswechsel bei Corrosion Of Conformity und zeigt sich mit der aktuellen Aufstellung zufrieden.

Seit der Gründung 1982 gab es mehrere Änderungen in der Besetzung von Corrosion Of Conformity. Einzige Konstante ist seit jeher Gitarrist Woody Weatherman. Frontmann Pepper Keenan stieß erst 1989 zur Band. Gründungsmitglied und Bassist Mike Dean gab im September 2024 seinen Ausstieg bekannt. Seinen Platz hat seitdem Bobby Landgraf (Down, Bass-Tech bei Pantera) inne. Nachdem Mitbegründer und Schlagzeuger Reed Mullin im Januar 2020 verstorben war, saß zunächst Stanton Moore erneut an den Trommeln (er war bereits 2005 eingesprungen). In dieser Besetzung entstand zuletzt das Doppelalbum GOOD GOD / BAAD MAN, das am 3. April erscheinen wird. Bei der anschließenden Tournee…