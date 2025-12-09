David Coverdale gibt sich seiner Gesundheit geschlagen und lässt es fortan ruhiger angehen: Der Whitesnake-Sänger beendet seine Karriere.

Wenn man ehrlich ist, war das bedauerlicherweise abzusehen: Whitesnake-Mastermind David Coverdale hat seinen Ruhestand verkündet. Nachdem sich der zwischenzeitliche Deep Purple-Frontmann (von 1973 bis 1976) zuletzt um Probleme mit seiner Stimme und Gesundheit kümmern musste, zieht sich der 74-jährige Rocker nun aufs Altenteil zurück. Die Rente genießen David Coverdale gibt in einem kurzen Video zu Protokoll: "Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, Brüder und Schwestern der Schlange — hier kommt eine besondere Mitteilung für euch. Nach einer mehr als 50 Jahre andauernden, unglaublichen Reise mit euch, mit Deep Purple, mit Whitesnake und Jimmy Page, haben mir die vergangenen paar…