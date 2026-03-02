Weil ihr Sänger die Aktionen der US-Einwanderungsbehörde ICE gut findet, haben zwei Reflections-Musiker die Band verlassen.

Wie die Einwanderungsbehörde ICE gegen die Bevölkerung in Minneapolis vorgeht, hat die Menschen auf die Straßen gebracht. Ähnlich denken auch zwei Mitglieder der in Minneapolis ansässigen Band Reflections, die ihre Rechnung jedoch ohne Sänger Jake Wolf gemacht hatten. Wie Francis Xayana (Bass) und Patrick "Patty" Somoulay (Gitarre) in den Sozialen Medien mitteilen, ist ihr Frontmann Wolf ein "Befürworter von ICE" (die unten zu sehenden Screenshots stammen von The PRP). Daher haben sie Konsequenzen gezogen und sind aus Reflections ausgestiegen. "Jake hatte immer die Kontrolle über die Band", erläutert Xayana. "Es gibt einen Grund dafür, dass Patty gegangen ist, obwohl er…