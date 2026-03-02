Entgegen der Aussagen von Gene Simmons behauptet Peter Criss steif und fest, dass er am Kiss-Hit ‘Beth’ mitgeschrieben hat.

Im Interview mit Professor Of Rock gab Kiss-Bassist Gene Simmons jüngst an, dass sein ehemaliger Kollege Peter Criss nichts mit der Entstehung der Hit-Ballade ‘Beth’ zu hatte. „Die Person, die ‘Beth’, ‘Baby Driver’ und ein, zwei weitere Lieder geschrieben hat, war ein Typ namens Stan Penridge. Er war mit Peter in einer Band namens Chelsea. Sie hatten ein Album veröffentlicht. Peter hat ‘Beth’ nicht geschrieben. Und er hat ‘Baby Driver’ nicht geschrieben. Das war Stan Penridge.“ Criss habe die Nummer lediglich gesungen, weil seine Stimme am besten passte. Als Schlagzeuger, der kein anderes Instrument beherrscht, sei er generell nicht dazu…