14 Jahre blieb es ruhig um The Kovenant. Jetzt verraten die Norweger im Video-Interview mit METAL HAMMER, dass sie an einem neuen Album arbeiten.

The Kovenant-Fans dürften sich aktuell fühlen, als hätten sie im Lotto gewonnen. Schließlich mussten treue Fans der Norweger ganze 14 Jahre auf ein Lebenszeichen der Band warten. Jetzt ist es aber endlich so weit! Seit 2024 sind The Kovenant offiziell zurück – und das inklusive aller Band-Mitglieder der NEXUS POLARIS-Ära (1998). Im exklusiven Video-Interview mit METAL HAMMER offenbaren Sängerin Sarah Jezebel Deva sowie Sänger und Bassist Stian „Nagash" Hinderson, dass die Band bereits an einem neuen Album arbeitet. Von Covenant zu The Kovenant Gegründet 1993 in Hamar unter dem Namen Covenant, begann The Kovenant als Projekt der Black Metaller Stian…