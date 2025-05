Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 25.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Machine Head und Wednesday 13.

Caliban Speziell in der zweiten Hälfte bietet BACK FROM HELL keine Überraschungen oder Highlights mehr. Dennoch dürfen sich Fans über einiges neues Moshpit-Material freuen. (Hier weiterlesen) Ghost Wer sich das mittlerweile sechste Studiowerk von Tobias Forge und Co. in Gänze zu Gemüte führt, kommt nicht umhin zu konstatieren: ‘Satanized’ war ein trügerischer Vorbote, kam das Stück doch als typischer Ghost-Hit daher. (Hier weiterlesen) H.E.A.T. Das 2022 erschienene FORCE MAJEURE ist, wie der Name schon andeutet, eine ziemliche Wucht – nun legen sie mit WELCOME TO THE FUTURE ähnlich stark nach. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews…