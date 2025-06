LOAD galt zu seiner Zeit als umstritten. Jetzt dürfen sich Fans des Metallica-Albums auf eine Neuveröffentlichung freuen.

Nach den ersten fünf Metallica-Alben (zuletzt ...AND JUSTICE FOR ALL und METALLICA) dürfen sich Metallica-Fans jetzt auf eine Neuveröffentlichung von LOAD freuen. Ein Album, das 1996 zu einigen Streitereien innerhalb der Fan-Gemeinschaft führte, aber millionenfach verkauft wurde und mittlerweile Kultstatus erreichen konnte. Zuletzt schaffte es LOAD mit ‘Until It Sleeps’ und ‘King Nothing’ sogar auf die Setlist der aktuellen M72 Metallica-Welttournee - dass das umstrittene Album zeitlose Hits hat, gilt also als anerkannt. Erscheinen soll die LOAD-Neuveröffentlichung am 13. Juni über das Band-eigene Label Blackened Recordings. Zeitreise in die Vergangenheit Die Deluxe-Edition der LOAD-Neuauflage bietet Metallica-Fans eine Zeitreise zurück in…