Till Lindemann (Rammstein) schockt seine Konzertbesucher aktuell mal wieder mit toten Fischen, die er ins Publikum schleudert.

Till Lindemann ist immer für Irritationen gut. Derzeit tourt der Rammstein-Frontmann mit seiner Solo-Band durch die Lande und erregt zum Beispiel mit einer recht speziellen Bühneneinlage die Gemüter. So geschehen unter anderem beim Metal Air Festival in Uelzen am 21. Juni 2025. Dabei warf der gebürtige Leipziger zuerst mit eigenen Händen Forellen ins Publikum, später feuerte er die Fische mit einer Art Kanone in die Meute. Geschmacklos oder toll? Das Ganze trägt sich gewiss immer beim Song ‘Fish On’ zu. Hierbei hängt sich Till Lindemann einen Bauchladen um, auf dem er die tote Fischen klein hackt und sie anschließend ins…