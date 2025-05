Aaron Rossi, der ehemalige Drummer von Ministry und Prong, ist im Alter von nur 44 Jahren nach einem „plötzlichen, schweren Herzinfarkt“ gestorben.

Aaron Rossi trommelte zwischen 2007 und 2016 mit Unterbrechungen bei Ministry. Einen Namen machte sich der Schlagzeuger jedoch schon zuvor bei Prong, mit John 5 und Ankla. 2010 war er für einen Grammy in der Kategorie ‘Best Metal Performance’ nominiert, und 2020 zog er mit Prong in die Metal Hall Of Fame ein. Nun ist Aaron John Rossi tot. Dies wurde über dessen offizielle Facebook-Seite öffentlich gemacht. Dem dortigen Statement zufolge starb Rossi bereits am 27. Januar im Alter von nur 44 Jahren an einem Herzinfarkt. „Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass Aaron John Rossi am 27. Januar 2025…