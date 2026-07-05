Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Insomnium, Samael, Behemoth sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Allt ‘Omertà’ Any Given Sin ‘Until We Disappear’ Baest ‘Stormbringer’ Behemoth ‘I, Scvlptor’ Arthur Brown with Dan Smith ‘Nature’ Dark Funeral ‘The Arrival Of Satan’s Empire’ (live) Dymna Lotva ‘The Boat Of Despair’ (feat. Aaron Stainthorpe) Epica ‘Sirens - Of Blood And Water’ (live) The Eternal ‘Existing To Expire’ Insomnium ‘Shadowlife’ Mork ‘Ferdamann’ Mythemia & Harpyie ‘Teufelskerl’ North Sea Echoes ‘Enjoy The View’ Polyphia ‘Can You Feel It’ Prince Of Failure ‘Phantom’ R.O.S.A. ‘Fragile Power’ Samael ‘Hail To The Sun’ Schandmaul ‘Sternensegler’ Space Chaser ‘Mind Melting Machine’ Stormhammer ‘Scars Of The Abyss’ Temple Of Dread…