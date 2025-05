Dass Sleep Token mit Ankündigungen stets etwas kryptisch und ungewöhnlich verfahren, ist nicht neu. Diese Aktion ist nun aber wirklich mal anders.

Über mehrere Wochen hatten Sleep Token diverse Hinweise in Umlauf gebracht, bevor das neue und vierte Studioalbum EVEN IN ARCADIA endlich offiziell angekündigt wurde. Erscheinen soll das gute Stück am 9. Mai 2025 via RCA Records und Sony Music. Auch wurde mit ‘Emergence’ bereits die erste Single veröffentlicht. Chris Michaels, seines Zeichen Meteorologe bei WRAL in Raleigh, North Carolina, hat schon oft Metal-Texte in seine Wettervorhersagen einfließen lassen. Zuletzt eben auch Textzeilen aus ‘Emergence’. Doch nun scheint Michaels noch einen Schritt weiterzugehen. Scheinbar haben Sleep Token Wind von den ungewöhnlichen Wettervorhersagen bekommen und nutzen das Programm nun für eine Ankündigung.…