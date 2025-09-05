Helloween veröffentlichen mit ‘Universe (Gravity For Hearts)’ die zweite Single ihres anstehenden Studioalbums GIANTS & MONSTERS.

Ganze achteinhalb Minuten geht Helloweens neuer Track ‘Universe (Gravity For Hearts)’. Mit spacigen Gitarrenklängen und Michael Kiskes einzigartigem, emotionalem Gesang nimmt der Song uns mit in "ein atemberaubendes, Blockbuster-ähnliches musikalisches Abenteuer, hinter dem weit mehr steckt als das bloße Mysterium des Weltraums." Die von Sasche Gerstner geschriebene neue Single soll "Fans den tristen Alltag vergessen und sie stattdessen an all die unbegrenzten Möglichkeiten denken lassen, die jenseits unseres Planeten warten. Das Universum ist letztendlich ein Ort, an dem man sich einerseits leicht in Gedanken verlieren kann, aus dem man andererseits aber auch unbekannte neue Kräfte schöpfen kann." Neues Album…