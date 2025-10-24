Aus einer Schnapsidee und zu viel Freizeit entstand vor 40 Jahren SPEAK ENGLISH OR DIE, das Debütwerk von S.O.D. Wir blicken zurück.

Als Anthrax 1985 überraschend früh mit den Aufnahmen zu SPREADING THE DISEASE (1985) fertig wurden, blieb ihnen ein wenig Studiozeit übrig. Was folgte, war keine geplante Band-Gründung, sondern eine spontane Jamsession: Gitarrist Scott Ian und Schlagzeuger Charlie Benante trommelten kurzerhand Bassist Dan Lilker und Hardcore-Sänger Billy Milano zusammen. Innerhalb einer Woche entstand SPEAK ENGLISH OR DIE, das Debütalbum von Stormtroopers Of Death (S.O.D.). S.O.D. in den Babyschuhen Musikalisch war das Album ein explosives Gemisch aus Thrash Metal, Hardcore Punk und Speed Metal. Bands wie Corrosion Of Conformity oder English Dogs hatten zwar zuvor ähnliche Ansätze verfolgt, doch S.O.D. gelang es,…